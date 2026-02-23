歌手のMISIAさんが劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開予定）の主題歌を担当することが発表され、楽曲への思いを明かしました。さらに、映画のメインビジュアルも解禁されました。映画は、神奈川県・横浜を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が暴走する謎の黒いバイク“ルシファー”の正体に迫る物語です。主題歌のタイトルは、『ラストダンスあなたと』。MISIAさんは、「今回は“風の女神”と