◇オープン戦ロッテ0―8中日（2026年2月23日沖縄・北谷）ロッテのドラフト7位・大聖投手（24＝Honda鈴鹿）が好投を披露した。8回に7番手で登板。打者3人を完璧に抑えて1奪三振。直球は最速で155キロをマークし「春先でそこまで出ていたのは良かった。もっと上げていかないといけない」と振り返った。初実戦だった18日の広島との練習試合では無得点に抑えたものの「緊張して全然駄目だった」。登板前のトレーニングなど