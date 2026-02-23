◇オープン戦中日8―0ロッテ（2026年2月23日沖縄・北谷）中日はともにオープン戦初登板だった新人投手2人がそろって好投を披露した。まず4回からドラフト2位・桜井頼之介（22＝東北福祉大）がマウンドへ。直球は最速151キロをマークし、2回を2安打2奪三振で無失点に抑え「直球の質も良く、自分らしい投球だった」とうなずいた。続いてドラフト1位・中西聖輝（22＝青学大）6回に登板。3回を2安打1奪三振でこちらも無失