ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来、銀メダルの木俣椋真らメダリスト１０人が２３日に日テレで放送された「オリンピック総集編」に生出演。モーグル男子の堀島行真は、デュアルモーグルでの銀メダル獲得に、女子モーグルで北京五輪代表の妻・輝紗良さんの助言があったと明かした。堀島は自身の初戦となったデュアル２回戦で２つ目のエアの後に転倒し、後ろ向きにゴールするハプニ