日本テレビ・林田美学（みのり）アナウンサー（26）が22日放送の「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）に出演。ミラノ・コルティナ五輪取材中のエピソードを明かした。この日、スタジオにはスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した小林陵侑と高梨沙羅がゲスト出演。開会前から現地取材を行っていた林田アナは生中継でスタジオ出演者とやり取りした。林田アナは現地の日本選手の人気ぶりを語り、「うれしかっ