「世界で唯一のちょんまげ落語家」として活動している立川志の八（51）が23日、東京・日本橋の三越劇場で「〜東海道中膝瓜毛のフィナーレ！〜東海道五十三次“完歩”記念落語会しのはちの覚悟2026」を行った。ゲストには師匠の立川志の輔（72）も登場。「今度は五街道に行くんでしょうね。その頃には私は90代になっているでしょう。その後は奥の細道が待っていると、高田文夫先生も言っていた」と冗談交じりに期待を寄せた。