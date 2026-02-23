ドバイDuty Freeテニス選手権大会期間：2026年2月23日～2026年2月28日開催地：アラブ首長国連邦 ドバイコート：ハード（屋外）結果：[アレクサンダー ブーブリック / シャン ジュンチェン] 2 - 1 [ヘンドリク イーベンス / ホ レイ] 試合の詳細データはこちら≫ ドバイDuty Freeテニス選手権第1日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、男子ダブルス1回戦で、アレクサンダー ブ