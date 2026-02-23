ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来、銀メダルの木俣椋真らメダリスト１０人が２３日に日テレで放送された「オリンピック総集編」に生出演。ＭＣの上田晋也に木俣がたしなめられる場面があった。五輪開幕直後の金銀メダル獲得で日本チームを勢いづけたのではないかと上田に問われた木村は「勢いというよりは、みんながベストパフォーマンスを発揮できたからこういうメダルが獲得で