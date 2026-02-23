ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が銀メダルを獲得。最後の五輪で完全燃焼した25歳の“お宝”が、意外な場所に展示されていた。22日、Xに「#坂本花織 選手銀メダルおめでとうございます」から始まる文面を投稿したのは、阪神甲子園球場の歴史を一堂に集めたミュージアム、甲子園歴史館（兵庫県西宮市）だった。「ミラ