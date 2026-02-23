◇オープン戦巨人3―0楽天（2026年2月23日沖縄・那覇）巨人のドラフト3位・山城京平（22＝亜大）がオープン戦初登板。2回2/3を無安打無失点で3奪三振と完璧に封じ、開幕1軍入りへ好アピールした。7回にマウンドに上がると、1死から4番・ボイトを全て直球で3球三振。「（直球の）回転が良かったと思う。質も高まっている」と納得の表情だ。キャンプ地・沖縄出身の左腕。スタンドから大きな声援を浴びたが、9回2死で左ふ