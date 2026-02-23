小泉防衛相は23日、東京都内のホテルで太平洋島しょ国の国防相らと会談し、海洋安全保障や気候変動などでの連携を呼びかけました。小泉大臣は、太平洋島しょ国28カ国の国防相らが参加する「日・太平洋島しょ国国防相会合（JPIDD）」に出席しました。この会合は、中国の動きを念頭に「自由で開かれたアジア太平洋」の実現を目指して連携を強化する狙いがあります。小泉防衛相：明日でロシアによるウクライナ侵略が始まってから4年に