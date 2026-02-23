元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が、驚きの身体能力を披露した。２３日に自身のインスタグラムを更新した鈴木。「映画『カラダ探しＴＨＥＬＡＳＴＮＩＧＨＴ』オフショット冬場はスケートリンクになる場所で、撮影の合間に撮ってもらいました笑」と書き始め、柔軟なポーズを披露するオフショトを披露した。続けて「オリンピック、最高だったな〜スポーツって素晴らしいと感じる瞬間がたくさんあって、毎日元