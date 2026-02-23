お笑いコンビ「アルコ&ピース」の平子祐希（47）が23日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ファンとの抱擁イベントにさまざまな声がある件について言及した。15日に自身初となる写真集「艶夢（えんむ）」をリリースした平子。それを記念したお渡し会では、平子と抱擁ができるという、斬新な特典が話題を呼んでいた。これにさまざまな声が寄せられたが、平子は「ファンのみんなは喜んでくれて、僕も会えて嬉しかった。勿論