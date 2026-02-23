タレントの指原莉乃がプロデュースする１２人組アイドルグループ「≠ＭＥ」が２３日、神奈川県・Ｋアリーナ横浜で≠ＭＥ７周年コンサート「≠ＭＥ７ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＰＲＥＭＩＵＭＣＯＮＣＥＲＴ」を開催。昼と夜公演合わせて３万人を動員した。節目をお祝いするかのように１２色のサイリウムが光り輝いた。黒のクールな衣装で登場してきた１２人は「Ｋアリーナ盛り上がっていけんのか」とあおると、最新シ