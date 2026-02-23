◇オープン戦ヤクルト4―1広島（2026年2月23日沖縄・浦添）先発ローテーション入りを狙うヤクルト・青柳晃洋が3番手で登板。3回を投げて3安打2奪三振で1失点とまずまずの投球を見せた。6回1死からは4番・佐々木、5番・坂倉から切れ味鋭いスライダーで連続三振を奪い「いいところに自分で制御できている」と手応えを口にした。阪神から大リーグに挑戦も結果を残せず、昨季途中にヤクルトに加入した32歳。21、22年に2年