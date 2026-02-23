ミラノ・コルティナ五輪スノーボード・男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来が２３日、日本テレビ系で生放送された「くりぃむしちゅーの！ＴＨＥレジェンド」に生出演。トレードマークとなった丸刈りのきっかけについて語った。２０２５年シーズンからメジャーリーグの配信を見るようになったといい、「見始めてハマって。ドジャースが好きになった」という木村。「ムーキー・ベッツさんのＳＮＳ見て、丸刈りってカッ