棉船島で稼働する風力発電機。（１月２９日、ドローンから、南昌＝新華社記者／万象）【新華社南昌2月23日】中国江西省九江市の長江に浮かぶ棉船島は、島内の電力供給を大規模な再生可能エネルギーでまかなう「ゼロカーボン島」となっている。九江市の馬当渡口から船で約10分、面積104平方キロの同島は、かつて35キロボルト送電線「馬棉線」1本に電力供給を依存し、悪天候時の停電が住民の生活や産業発展の制約となっていた。