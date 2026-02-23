２１日、天津老城博物館を見学する来館者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津2月23日】中国天津市の老城博物館は春節（旧正月）連休（15〜23日）期間中、歴史や文化に関心を持つ市民や観光客でにぎわった。博物館は清朝末期から民国初期に建てられた伝統家屋「徐家大院」の中にあり、延床面積は2400平方メートル。2000年に建設計画が立てられた。民間からの寄贈品を中心とした清代から近現代の展示で構成されており、