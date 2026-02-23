「猫って、こんな生き物だったのか--」保護された1匹の黒猫を迎えた翌日、猫に興味のなかったお父さんの心は、あっけないほどとろけていました。膝によじ登り、体をすり寄せ、喉を鳴らす小さな命……。犬派のお父さんを“猫沼”へと導いた奇跡の黒猫とは？本記事では、『猫は奇跡』（佐竹茉莉子・著／辰巳出版）より一部抜粋し、黒猫・百（もも）が家族にもたらした変化と、猫が人の人生にそっと入り込む瞬間を紹介します。【写真