定期預金は、預け入れの期間をあらかじめ決めることで、普通預金よりも高い金利が期待できる元本保証の金融商品です。しかし、この「元本保証で安心」という仕組みも、実はリスクがゼロというわけではありません。初心者の方が納得して大切な資産を預けられるよう、定期預金の代表的な3つの注意点を解説します。1. 元本保証でもお金の「価値」が減る？（インフレリスク）定期預金の弱点は、「インフレ（物価上昇）」に弱いことです