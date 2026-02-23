パ主催のオープン戦3試合が行われたパ・リーグ球団が主催するオープン戦が23日、3試合行われた。日本ハムは阪神に5-2で勝利し、オープン戦初白星を飾った。日本ハム先発の達孝太投手は4回53球1安打6奪三振無失点の好投。打線は2回、1死一、三塁からロドルフォ・カストロ内野手の三ゴロの間に先制。4回に西川遥輝外野手の1号ソロ、カストロの1号2ランでリードを広げた。中盤に失点するも、7回に五十幡亮汰外野手の適時打で突き