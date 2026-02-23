静岡県御殿場市の駐輪場で中学生の自転車を盗んだ疑いで、68歳の無職の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、北海道士別市生まれで住所不定無職の男（68）です。 警察によりますと、男は2026年2月21日午前11時半頃から午後3時半頃の間、御殿場市内の公園の駐輪場で、中学生（14）の自転車1台など（時価計2万5000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 中学生が駐輪場で自転車がないことに気づき、被害届を提出し