2月23日午後6時半頃、静岡県牧之原市の市道で、道路を横断していた68歳の女性が乗用車にはねられ、死亡する事故がありました。 警察によりますと、23日午後6時半頃、牧之原市坂口の県道で「車と歩行者の事故があった。歩行者の意識がない」と車を運転していた男性から110番通報がありました。 はねられたのは近くに住むパート従業員の女性（68）で、搬送先の病院で死亡が確認されました。 乗用車を運転していた市内に住む