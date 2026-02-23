◇オープン戦ヤクルト4―1広島（2026年2月23日沖縄・浦添）ヤクルト・増田珠が3安打とアピールした。「5番・一塁」で出場し、2回の第1打席から3打線連続で左前打。「気持ちを入れて打席に臨めている」とうなずいた。横浜から17年ドラフト3位でソフトバンクに入団し、今季で9年目。昨季は自己最多の75試合に出場した26歳は、今季はスタメンの機会をさらに増やす。