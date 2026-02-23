◇オープン戦日本ハム5―2阪神（2026年2月23日沖縄・名護）日本ハムの新助っ人カストロが、実戦5試合目にして初アーチを放った。阪神戦に「7番・二塁」で出場。2回1死一、三塁での三ゴロで初打点を挙げると、続く4回の第2打席だ。2死一塁で阪神・岩貞の直球を捉えて左翼へ2ラン。「真っすぐを芯で打てた。打った瞬間、本塁打だと確信した」とご機嫌で振り返った。