◆オープン戦巨人３―０楽天（２３日・那覇）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）が安打を放ち、２戦連続安打、３戦連続出塁をマークした。４回の守備から途中出場。８回先頭の第２打席で楽天の６番手・江原の１５０キロ直球を中前に鋭くはじき返した。「先頭だったので、なんとか塁に出ようという気持ちで打ちました」と振り返った。２１日のヤクルト戦（那覇）では四球で出塁し、２２日の中日戦（北谷）では中前