3連休最終日の23日は暖かい一日となりました。与論町では最高気温が25度を超え夏日となりました。また、鹿児島市では「黄砂」も確認されました。 鹿児島県内では南からあたたかい空気が流れ込み、与論町では最高気温25.1度を観測。県内で今年初めての夏日となりました。 このほか、鹿屋市輝北や瀬戸内町など県内5か所で今年の最高気温を更新しました。 （海水浴客）「冷たいかと思ったら全然温かくて、ものすごく楽しめた。暑か