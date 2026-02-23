3連休最終日。来月で開業から1年を迎えるJR仙巌園駅周辺も観光客でにぎわいました。 （記者）「3連休最終日、絶好のお出かけ日和となりました。JR仙巌園駅にも多くの人が降りてきます」 来月15日に開業1年を迎えるJR仙巌園駅。23日も多くの利用客の姿がありました。 （長野から大学卒業旅行）「屋久島に行く予定でこれから。せっかくなので鹿児島市も観光しようかなと」 「（長野は）海がないので、素敵なところだなと思った」