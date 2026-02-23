リンクをコピーする

欧州株 独DAX指数はマイナス圏、自動車や防衛株が軟調 東京時間21:06現在 英ＦＴＳＥ100 10702.75（+15.86+0.15%） 独ＤＡＸ25157.19（-103.50-0.41%） 仏ＣＡＣ40 8522.69（+7.20+0.09%） スイスＳＭＩ 13872.78（+13.02+0.09%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間21:06現在 ダウ平均先物MAR 26月限49494.00（-180.00-0.36%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限