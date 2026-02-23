本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/23（月） EUR/USD 1.1845（11.0億ユーロ） USD/JPY 設定なし GBP/USD 設定なし ユーロドルは1.1845に大規模設定、ドル円とポンドドルは特段の設定なし