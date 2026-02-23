元巨人のオコエ瑠偉外野手（28）がアスリート系YouTube「LOCKERROOM」に単独出演。メキシコリーグ挑戦を前に日本球界に対する思いを明かした。巨人と双方合意のもとで自由契約。メキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズ加入が発表された。日本人の母とナイジェリア人の父親を持つオコエは「自身の半分はルーツがある海外でのプレーは（子供の頃から）常に意識していた」と明かした。巨人退団後は新天地となる球団との