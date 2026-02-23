愛知県常滑市の宿泊施設で火事があり、焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】宿泊施設で火事 焼け跡から性別の分からない1人の遺体 職員1人と連絡取れず 今月18日から営業中止で出火当時利用者おらず 愛知・常滑市 警察と消防によりますと、火事があったのは常滑市千代ヶ丘にある宿泊施設「キットイン常滑」で、きょう正午過ぎ「2階から黒煙が出ている」と近くに住む人から消防に通報がありまし