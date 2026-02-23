急にむせる咳が起きるとき、身体がどんなサインを発している？メディカルドック監修医が考えられる病気・対処法などを解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「急にむせる咳」は何が原因？考えられる病気や対処法を解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専