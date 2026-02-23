『その叫びは聞こえていたのに 消えた母子をめぐる物語』より▶マンガ『その叫びは聞こえていたのに 消えた母子をめぐる物語』を最初から読む「わたしはそんなに危ない親ですか」民生委員のカヨコが赤ちゃん訪問で出会ったのは、18歳の母・アカネ。頼れる人がいない土地で、ひとり孤独に子育てに向き合うその姿に、カヨコは胸を締めつけられます。なぜなら彼女の姿が、小学5年生の夏に突然いなくなってしまった親友と重なった