22日夜、エレベーターに乗客20人が閉じ込められる事故があった東京スカイツリー。23日に続き、24日も臨時休業が決まりました。25日以降営業するかは、状況をみて24日に発表するとしています。■緊急停止、20人が約6時間“閉じ込め”3連休最終日の23日、観光地がにぎわいを見せる中、終日臨時休業となったのは、都内の人気の観光地「東京スカイツリー」。休業の理由は、エレベーターの総点検。高さ634メートル、世界一高い電波塔と