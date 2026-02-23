日本モーターボート競走会は23日、24日開幕のボートレース鳴門プレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」前検日から新たなエンジン・ボート抽選システムを導入したと発表した。抽選玉にICチップを埋め込み、リーダーライター（受け皿）で読み取った抽選データを専用アプリに集約することで業務の効率化を図る。また各選手のエンジン、ボート番号は自動音声で読み上げられ、モニターに表示されるとともに抽選結果が印字