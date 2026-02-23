◇オープン戦中日8―0ロッテ（2026年2月23日沖縄・北谷）中日の新助っ人・アブレウが先発。3回を3安打3奪三振で無失点の好投を披露し、白星を挙げた。初回は先頭・高部、佐藤から連続三振を奪う立ち上がり。毎回安打を許すも要所を締め「全体的に良かった」と振り返った。24年には登録名アブレイユで西武でプレーし、守護神として28セーブを挙げた。2年ぶりに日本球界に復帰。3月のWBCではドミニカ共和国代表に選出