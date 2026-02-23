「ミラノ・コルティナ五輪・アイスホッケー男子・決勝、米国２−１カナダ」（２２日、ミラノ・サンタジュリア・アリーナ）米国が１−１で突入した延長戦の末にカナダを２−１で破り、１９８０年レークプラシッド大会以来、４６年ぶり３度目の金メダルを獲得した。延長１分４１秒にＪ・ヒューズのゴールで決着した。その瞬間、ベンチから米国選手がリンクになだれ込み歓喜の輪が。背番号１３のユニホームが掲げられた。米国の