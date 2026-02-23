アイドルグループ「≠ME」が23日、Kアリーナ横浜で7周年記念コンサートを開催した。新曲「排他的ファイター」の力強いパフォーマンスで幕を開けると、かわいらしい歌声の「最強のラブソング」や、儚い雰囲気の「モブノデレラ」など、さまざまな魅力を発揮して27曲をパフォーマンス。7年間で積み上げてきた集大成を披露した。パフォーマンス中、大型ビジョンには、各メンバーからの手書きメッセージも映し出された。それぞれ