◇オープン戦楽天0―3巨人（2026年2月23日沖縄・那覇）昨季まで巨人に所属した楽天・田中千晴が古巣相手に好投を披露した。0―1の7回に5番手でマウンドへ。先頭・山瀬に左前打を許すなど2死二塁とするも、最後は育成選手の宇都宮をフォークで空振り三振に仕留めた。巨人にFA移籍した則本の人的補償で楽天に加入。1回を1安打無失点の好投に「元気でしっかりやっているよというのを、ゼロで抑えて見せられた」と振り返っ