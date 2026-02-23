１８年ＡＪＣＣ、１９年京都記念を制したダンビュライト（騸１２歳）が２１日に腸捻転のため死んでいたことが２３日、分かった。引退後に余生を過ごしていた一般社団法人オールド・フレンズ・ジャパンがＸで発表した。Ｘでは「限られた時間の中、出来得る限りの対応を尽くしましたが回復が見込めず、苦渋の決断をもって安らかに見送ることといたしました」とつづられている。現役時代は栗東・音無厩舎に所属。１６年７