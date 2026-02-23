指原莉乃プロデュースの女性１２人組アイドルグループ「≠ＭＥ」（ノットイコールミー）が２３日、神奈川・Ｋアリーナ横浜で結成７周年コンサートを開催。昼夜２公演でグループ過去最大となる３万人を動員した。最新シングル表題曲「排他的ファイター」で幕開け。夜公演では、櫻井ももが「７周年、行くぞ〜！」と呼びかけ、「天使は何処へ」「最強ラブソング」「す、好きじゃない！」など序盤から人気曲で畳みかけた。自己紹