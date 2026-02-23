いつものボブに少しの変化を加えたいときは、派手すぎない「ハイライト」がおすすめ。全体を明るくしすぎず、さり気なく色を重ねることで、髪に自然な立体感とツヤが生まれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪ぼかしとオシャレが楽しめる、ハイライトボブをご紹介します。 グレージュが映える、ストレートタッチのレイヤーボブ 艶やかなグレージュをベースに、ベ}