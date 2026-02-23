セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニーマウス」マスコットを紹介します☆ セガプライズ ディズニー「ミニーマウス」マスコット 登場時期：2026年2月20日(金)より順次サイズ：全長約5×5×10cm種類：全6種（レッド、ピンク、パープル、ブルー、イエロー、グリーン）投入店舗：全国のゲームセンターなど