指原莉乃（33）がプロデュースする12人組アイドルグループ、≠ME（ノットイコールミー）が23日、7周年記念コンサートを横浜市のKアリーナ横浜で行い、昼夜2公演で3万人のファンを動員した。「戦え！」という雄たけびとともにキュートなブラックコーデの衣装で登場し、最新シングル「排他的ファイター」で幕開け。ファンの盛大なコールで会場のボルテージが最高潮となる中、「7周年ありがとう！これからも一緒に歩いてください！