All About ニュース編集部は1月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『傾国顔』だと思う40代男性俳優」ランキングを紹介します。傾国顔は、妖艶な雰囲気が特徴。見る者を惹きつけるミステリアスな美しさを持つ顔立ちを指します。【10位までのランキング結果を見る】2位：オダギリジョー／43票2位に入ったのは、オダギリジョーさんで