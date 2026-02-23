マクドナルド公式X（旧Twitter）アカウントは2月23日、投稿を更新。“ポケベル”メッセージを公開しました。【写真】マクドナルド公式の“ポケベル”メッセージ！「88-88がぱらぱっぱっぱ〜」同アカウントは「読めますか…？ …大人のあなたに…メッセージです…」とつづり、ポケベル画面のイラストを投稿。ポケベルの画面いっぱいに数字が羅列され、何やらメッセージを発信しています。この投稿には「あの…ガチで読めないんです