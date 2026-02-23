作詞家で音楽評論家・湯川れい子氏（90）が23日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「戦争の経験」を巡り自身の考えをつづった。一部ユーザーが、湯川氏が終戦時に9歳だったことを受けて「戦争経験には入らない」といった内容をポスト。これに湯川氏は「貴女は何が言いたいのですか？と言うより、頑張って何を主張なさりたいのですか？」と投げかけた。「私は8歳の時に、疎開していた山形の米沢市で、昼間、道を歩いていた時