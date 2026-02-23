野球日本代表「侍ジャパン」は２３日、ソフトバンクとの壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）に臨んだ。試合は打線がホークス投手陣の前にわずか２安打と沈黙し、０―４の零封負け。６回にサポートメンバーの中山（巨人）が初ヒットを放ち、代表メンバーは森下翔太外野手（２５＝阪神）が９回二死に二塁打を放つまで「Ｈ」ランプを灯すことができなかった。森下は試合後「工夫しながら最後に一本打てたのでよかった」と