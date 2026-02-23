高橋尚成氏「先発というより第2先発の方がすごく重要かな」巨人やメジャーリーグなどで日米通算93勝を誇る高橋尚成氏が、自身のYouTubeチャンネル「高橋尚成のHISAちゃん」を更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での野球日本代表「侍ジャパン」のローテーション＆スタメンを完全予想した。並んだ豪華メンバーに「これ嫌だな。投手だったらどこで息抜くんだよっていう話。やばいね。この打順、最高ですね」と感嘆